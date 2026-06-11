В Костанайской области проверили клубы и кафе: три заведения приостановили работу





Правоохранительные органы Костанайской области продолжают контролировать ситуацию в ночных клубах, барах и кафе региона. Сотрудники департамента полиции провели очередной анализ обращений, поступивших на номер «102» по фактам нарушений общественного порядка в местах массового досуга.

Как пояснили в полиции, действует специальная система оценки риска. Если за шесть месяцев из развлекательного заведения или района его расположения поступает более 50 сообщений, вероятность совершения правонарушений считается средней. Если количество обращений превышает 150, объект попадает в категорию высокой вероятности совершения нарушений.

В регионе нет заведений с высоким уровнем риска

По словам старшего инспектора управления общественной безопасности ДП Костанайской области Каиржана Житваева, на сегодняшний день в регионе нет развлекательных заведений, которые относились бы к категориям высокой или средней вероятности совершения правонарушений.

При этом для профилактики преступлений и правонарушений владельцам кафе, баров и клубов было вручено 53 представления об устранении причин и условий, способствующих их совершению.

Три владельца заведений получили штрафы

За непредоставление информации о принятых мерах либо неустранение выявленных нарушений предусмотрена административная ответственность. В результате к ответственности были привлечены владельцы трёх увеселительных заведений.

Размер штрафа составляет 10 МРП — более 43 тысяч тенге.

Нарушения с участием подростков

Также в ряде заведений были выявлены нарушения, связанные с нахождением несовершеннолетних без законных представителей. По данным полиции, работа трёх увеселительных заведений была приостановлена за повторные факты пребывания подростков в ночное время без сопровождения взрослых.

Кроме того, одно из заведений Рудного, которое в течение нескольких последних лет регулярно попадало в полицейский антирейтинг, по схожим причинам не работает с февраля текущего года.

Дополнительные патрули выходят на дежурство

В департаменте полиции также сообщили, что в Костанае продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Ночной город».

В его рамках в выходные и праздничные дни с 22:00 возле увеселительных заведений выставляются дополнительные автопатрули, усиленные сотрудниками СОБРа и полиции. Такие меры направлены на предупреждение преступлений и обеспечение общественного порядка.

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