В Костанайской области проверили склад «СК-Фармации»

Глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев посетил операционный склад ТОО «СК-Фармация» в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.
«Акимат активно вовлекает общественные организации, ориентируясь на прозрачность в направлении лекарств, средств защиты врачей, в том числе в рамках гуманитарной помощи. Пандемия коснулась каждого казахстанца, поэтому такая работа не должна проводиться для галочки. Критически важно, чтобы каждый препарат доходил до своего потребителя, а не становился источником заработка мошенников», — сообщил председатель агентства Алик Шпекбаев.
В пресс-службе отметили, что ранее в ряде регионов мониторинговые группы заявляли о проблемах при формировании неснижаемого запаса лекарств и средств защиты. Представители костанайского филиала «СК-Фармации» заверили, что все логистические ошибки учтены и на сегодня в регионе имеется необходимый запас.
Как сообщили представители местных исполнительных органов, аптечным сетям и дистрибьюторам фармацевтических фирм в целях обеспечения граждан лекарственными средствами, направленными на лечение коронавирусной инфекции, пневмонии и ОРВИ, выделено 538 миллионов тенге.
Так, операционный склад ТОО «СК-Фармация» организован по принципу оперативного получения лекарственных препаратов и медицинских изделий лечебными учреждениями и организациями области из хаба в городе Нур-Султане.
Обслуживаются как традиционные заявки медучреждений в рамках обеспечения стационарного и амбулаторного лечения различного спектра заболеваний, так и заказы на средства, необходимые для лечения коронавирусной инфекции.
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области