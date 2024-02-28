В Костанайской области проверили зимнее содержание участков республиканских дорог

Это зимой дорожным службам приходится нелегко. Это подтверждают и эксперты филиала Национального центра качества дорожных активов Костанайской области, которые следили за тем, как проходит зимнее содержание участков республиканских дорог в нашем регионе.

Снега выпало немало, и еще в начале зимы специалисты центра были уверены, что подрядчики справятся со своими обязанностями не очень хорошо.

«Казгидромет» давали прогнозы, что зима будет суровая. Думали, что будет трудней. В этом году у них много техники новой пришло, поступление дополнительное было, коммунально-дорожные машины, новые погрузчики приходили. То есть парк обновился, поэтому в этом году еще лучше справились», — говорит директор КФ «Национальный центр качества дорожных активов» Рафис Зинетов.

Но сложности все же были. Наиболее проблемными оказались трассы А-21 «Мамлютка — Костанай» и Р-63 «Денисовка -Тавриченка — Аршалы — Комаровка». Здесь из-за обильных снегопадов на обочинах скапливался снег, автопавильоны тоже не успевали расчищать. Смена температур воздуха тоже создавала неприятности. Резко теплело и холодало, в результате образовывалась наледь.

«Снежно-ледяной накат, это когда идет мокрый снег, ложится на проезжую часть и он вкатывается автомобилями. то есть техника не успевает доехать, техника сейчас идет на 100 км, охватывает 100 км, она должна пройти в одну строну и другую, чтобы проезжую часть очистить, в этот момент она выкатывается автомобилями в полотно и сверху образуется корочка, и она превращается в лед», — говорит Рафис Зинетов.

При этом все предписания о нарушениях, отмечают специалисты центра, подрядчики исполняли без задержек. В этом году, кстати, филиал провел около 40 мониторинговых выездов по зимнему содержанию республиканских автодорог области. Сейчас они готовятся к проверке участка дороги Екатеринбург -Алматы, от Костаная до Троицка

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