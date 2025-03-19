В целях предотвращения потерь в сельском хозяйстве и обеспечения безопасности животных разработана карта мест эвакуации скота, с указанием количества поголовья и маршрутов перегона.

В Аркалыке уже успешно проведен отгон 14 крестьянских хозяйств из населенных пунктов Екідін, Қайынды, Әбдіғапар хан и Жалғыстал в безопасные места. В Амангельдинском районе из 77 хозяйств отгон скота осуществлен с 43 зимовок, расположенных в селах Урпек, Кабырга и Кумкешу. Оставшиеся 34 хозяйства планируется эвакуировать до 20 марта. С владельцами проведена разъяснительная работа, подготовлены помещения для содержания животных, обеспечены запасы кормов.

В Жангельдинском районе также проведены исследования паводкоопасных участков. Определены 41 крестьянское хозяйство, находящееся в зоне риска, и организовано информирование местных жителей. На 19 марта уже произведен отгон скота в 13 хозяйствах.

Работа по эвакуации животных продолжается, местные власти принимают все необходимые меры для защиты сельскохозяйственного сектора от весеннего паводка.

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