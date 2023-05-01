В Костанайской области пытаются решить проблему доступа к качественному интернету

Сегодня, по официальным данным, из 517 сел области волоконно-оптическими линиями связи обеспечено лишь 161 село. Изменить ситуацию к лучшему пытаются с помощью частного инвестора из Астаны, который протягивает радиорелейные линии связи.

Они появились уже в 8 селах Джангельдинского района. Еще 9 сел запланированы и на этот год.

«Запущен пилотный проект по обеспечению интернетом 4 сел по технологии негеостационарных спутниковых систем. Это села южного региона Милысай, Бидайык, Туйемойнак и Карынсалды. Данные села у нас находятся удаленно от райцентра, поэтому данные села вошли в пилотный проект», — сообщил руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов Костанайской области Азамат Кашиев.

Чиновники не скрывают, в большой части области все равно низкое качество мобильного интернета. В управлении информатизации считают, что ситуация должна измениться после запуска в дело нового республиканского проекта «Доступный интернет», включить в который они решили 172 села.

«Кроме того, в рамках нового Нацпроекта в период с 2023 по 2026 годы планируется запуск 2-го этапа ГЧП по волоконно-оптическим линиям связи, где АО «Казахтелеком» планирует обеспечить 110 сел оптикой и строительство оптики вдоль республиканских и областных дорог», — говорит Азамат Кашиев.

По статистике, основная доля абонентов в области, отмечают чиновники, принадлежит операторам ТОО «Кар-Тел» и ТОО «Мобайл-Телеком Сервис». В прошлом году, чтобы улучшить связь, они построили 28 новых базовых станций. В этом — только «Кар-Тел» намерен поставить 26 в 23 селах, а «Мобайл-Телеком Сервис» построит 14 новых станций в Костанае.

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