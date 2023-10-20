В Костанайской области пытаются решить проблему нехватки врачей

Только в этом году в регион прибыло 160 медиков. Всем им выплачены подъемные из областного бюджета. Тем, кто решил работать в городе, получили по 3,5 млн тенге, кто уехал в село — 5 млн тенге.

При этом у специалистов есть обязательство отработать в нашем регионе 7 лет.

«Проводится работа по обеспечению врачебных кадров жильем. Не всем, конечно, 59 специалистам уже получили жилье. Я хотел бы напомнить, что акиматом в этом году выделено порядка 2 млрд тенге на для реконструкции, приобретение, строительства жилья именно для медицинских работников, так что сейчас во всех городах и районах реализуется в нашей области», — говорит руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев.

В управлении здравоохранения области подчеркивают, что особые надежды у них на врачей-резидентов. В этом году из бюджета Костанайской области было выделено 70 грантов. Благодаря этому в медицинские вузы зачислено 68 резидентов, которые уже через несколько лет смогут работать в местных больницах. При этом сейчас в костанайских больницах идет оптимизация кадров. Причина в кредиторской задолженности. Уже сейчас она составляет 4,4 млрд тенге, и, по словам руководителя управления здравоохранения, эта сумма будет с учетом отопительного сезона только увеличиваться. Дефицит средств в больницах почти не снижается.

«Тарифы на сегодня не изменены, мы продолжаем лечить пациентов по тому самому тарифу, дефицит средств есть в медицинских организациях. Мы с июля месяца проводим работу по оптимизации штатных единиц внутри медицинских организаций», — сообщил Джандаев.

По решению депутатов областного маслихата больницы Костанайской области уже получили из бюджета больше 900 млн тенге. Эти деньги были направлены на погашение кредиторской задолженности перед поставщиками лекарств.

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