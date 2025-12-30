В Костанайской области в дни неблагоприятных погодных условий организована работа пунктов обогрева для населения. Они предназначены для водителей, пассажиров и жителей региона, оказавшихся в сложной дорожной или погодной ситуации.
Информацию об адресах и режиме работы пунктов обогрева предоставляет Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.
Пункты обогрева развёрнуты вдоль республиканских и областных автодорог, а также в населённых пунктах. В них можно укрыться от холода, согреться, отдохнуть и при необходимости обратиться за помощью. Работа пунктов активизируется при сильных морозах, метелях, тумане и других неблагоприятных метеоусловиях.
Жителей и гостей региона просят заранее уточнять актуальные адреса пунктов обогрева и учитывать погодную обстановку при планировании поездок. В экстренных ситуациях рекомендуется незамедлительно обращаться в службы спасения.
Новые продукты-старая цена: в костанайском акимате рассказали подробности
По 302 тысячи тенге каждому: для кого вырастут выплаты в Казахстане
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.