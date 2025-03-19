По информации акимата Амангельдинского района, размещенное в социальных сетях видео о подтоплении домов в селе Амангельды не соответствует действительности. Фактов затопления жилых домов на данный момент нет. Опубликованное видео является прошлогодним и не отражает текущую ситуацию, сообщает оперативный штаб.

На сегодняшний день в Амангельдинском районе продолжаются работы по очистке снега, откачке воды, укладке инертного материала и обваловке. В данных работах задействованы 44 единицы техники и 250 человек.

«Просим доверять только официальным источникам и проверять информацию перед распространением», — говорится в сообщении.

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