В Костанайской области рассматривают строительство малых ГЭС





В Казахстане намерены расширить использование водохозяйственных объектов для выработки экологически чистой электроэнергии. В рамках дорожной карты по развитию малой гидроэнергетики РГП «Казводхоз» определило 32 объекта, на которых планируется строительство малых гидроэлектростанций.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для строительства малых ГЭС на Самаркандском водохранилище в Карагандинской области, Каргалинском водохранилище в Актюбинской области и Каракольском водохранилище в области Абай.

Одновременно специалисты проводят необходимые расчеты еще по 23 проектам. Среди приоритетных объектов названы Каратомарское и Верхне-Тобольское водохранилища в Костанайской области, магистральный канал «Аяк-Кунчан» в области Жетісу и Большой Келесский магистральный канал в Туркестанской области.

Еще один проект планируется реализовать с привлечением частного инвестора. Для строительства малых гидроэлектростанций на транзитных участках Большого Алматинского канала в Енбекшиказахском районе уже подписан соответствующий меморандум.

По словам министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, после реализации всех запланированных проектов объекты «Казводхоза» смогут вырабатывать до 30 мегаватт электроэнергии.

Сейчас на балансе предприятия уже работают три малые гидроэлектростанции — на Сергеевском гидроузле в Северо-Казахстанской области, Интумакском водохранилище в Карагандинской области и гидроузле «Достык» на реке Хоргос.

Развитие малой гидроэнергетики позволит эффективнее использовать водохозяйственную инфраструктуру и увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны.

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