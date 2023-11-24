В Костанайской области растет число заболевших корью

В Казахстане и по всей Костанайской области растет число зараженных корью. Пик заболеваемости в нашем регионе пришелся на июнь, тогда заболело 48 человек.

В остальные месяцы заболеваемость фиксировалась на уровне от 2 до 7 случаев. На сегодня заразившихся корью уже 118 человек. В департаменте санэпидконтроля подчеркивают, что большинство заболевших — непривитые дети до 14 лет — это 58 случаев.

«Преимущество болеют непривитые лица и удельный вес непривитых лиц составляет 64 процента. Непривиты они по разным причинам, но в основном, не прививаются по причине отказа, так же есть непривитые по причине по не достижению возраста и по медотводам», — говорит заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Костанайской области Гулим Досумова.

Чтобы взять ситуацию под контроль, в стране началась дополнительная массовая иммунизация детей. В первую очередь, вакцинируют младенцев в возрасте от 6 до 11 месяцев. Кроме того, начиная с декабря, к ним присоседятся дети в возрасте от 2 до 5 лет. Без иммунизации не обойдутся и медицинские работники.

«Регистрация заболеваемости корью и рост заболеваемости корью связан с тем, что у нас имеется большое количество непривитых в период пандемии вакцинация против кори не было охвачено должное количество детей и сейчас можно сказать результаты, мы отмечаем заболеваемость корью», — сказала Гулим Досумова.

Сейчас в Костанайской области провакцинировано больше 1100 детей. Всего же иммунизацию должны пройти 44 тысячи жителей региона. Санврачи просят людей ответственней подойти к этому. Ведь корь — острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и может привести к серьезным осложнениям и даже летальному исходу.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.