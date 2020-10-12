В Костанайской области растет количество госуслуг, оказываемых в электронном формате

В этом году существенно выросло количество государственных услуг, которые оказывают в электронном формате. Но теперь региональным ведомствам предстоит оценить качество гос.услуг, оказываемых онлайн. Для этого уже в ближайшее время независимая компания проанализирует работу акиматов городов и районов области, передает alau.kz

С начала пандемии и введения карантина в Костанайской области вполне ожидаемо вырос спрос на государственные услуги в электронном виде. Если сравнить этот показатель с данными за прошлый год, то цифры окажутся выше на 19 процентов. С начала 2020 года жители региона воспользовались электронной формой, чтобы получить 4 миллиона 700 тысяч государственных услуг. А вот в обычном бумажном виде за ними обратились всего порядка 500 тысяч раз. Снижать показатели онлайн форматов работы с людьми в регионе не намерены. Уже в ближайшее время в электронной форме начнут оказывать еще ряд гос.услуг. На этот раз в перечень доступных операций на сайтах добавят сферу земельных отношений.

«Для увеличения количества автоматизированных услуг в сфере земельных отношений и архитектуры Управлением строительства, архитектуры и градостроительства за последние 2 года проведены работы по созданию областного Геоинформационного портала. В настоящее время геопортал функционирует в опытной эксплуатации, в декабре текущего года планируется его интеграция с Единым государственным кадастром недвижимости. В дальнейшем ожидается ввод в промышленную эксплуатацию»,- сообщил Азамат Кашиев, руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области.

Но расширение электронного формата не дает гарантий защиты от проблем и нарушений. С начала года службы внутреннего контроля провели уже 241 проверку. В итоге к дисциплинарной ответственности привлекли 28 должностных лиц.

«Выявлено 2 237 нарушений требований законодательства. По результатам проведенных проверок направлено 810 рекомендаций по устранению выявленных недостатков в работе, из которых 560 на сегодняшний день исполнены»,- рассказал Азамат Кашиев.

Чтобы повысить качество оказываемых государственных услуг в электронном виде, в будущем планируется провести несколько анализов. Во-первых, они затронут субъекты малого и среднего бизнеса, которые имеют возможность оказывать гос.услуги. Во-вторых, проанализируют работу акиматов городов и районов. Собирать данные о качестве оказываемых услуг местными исполнительными органами будет карагандинская независимая консалтинговая компания.

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