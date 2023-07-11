В Костанайской области растет популяция сайгаков, нанося вред сельхозугодьям

В Костанайской области сайгаков становится все больше. Как отмечают специалисты, они расширяют ареал обитания. Им становятся тесно в южных районах области, поэтому животные уходят дальше на север.

В Костанайской области, по официальным данным, пока признаны пострадавшими от нашествия саранчи 500 гектаров посевов в Жангельдинском районе. При этом в областной территориальной инспекции в АПК фиксируют и другой факт — все больше костанайских сельхозтоваропроизводителей жалуются на вытоптанные сайгаками поля.

— Куда бы я сейчас не ездил, начинается разговор о саранче, заканчивается — сайгой, потому что большие проблемы у наших товаропроизводителей с сайгой. И повреждает она очень серьезно, сравните, саранчу, которая одна съедает сантиметр с лишнем, и ту сайгу, которая гороздо больше съедает и, кроме того, еще и вытаптывает, — рассказал Дархан Абдикаримов, руководитель Костанайской областной территориальной инспекции в АПК МСХ РК.

Сайгаков в Костанайской области и, правда, становится все больше. Последний весенний облет показал, что бетпакдалинская популяция сайги породы выросла почти до 750 тыс. голов. Это примерно на 300 тыс. голов больше, чем было в прошлом году. Причем сайга увеличивает ареал своего обитания. Степная антилопа теперь встречается не только в Аркалыке, Джангельдах и Амангельдах, но и в Наурзуме, Камыстах, районе Б .Майлина, а местами и в Карабалыке.

— Если раньше, когда мероприятия по охране сайги проводили, то мы южные регионы нашей области охватывали, то сейчас, соответственно, площадь увеличена. По сообщениям отдельные особи в количестве двух трех штук видели на границе с Россией. Они, как разведчики, самцы, первые уходят, разведывают территорию, а на следующий год только самки с молодняком пойдут, первые самцы всегда у нас идут, рассказал Рустам Бидибаев, главный специалист Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Между тем популяция сайги в Казахстане ежегодно увеличивается на 40%. Если в прошлом году насчитывалось более 1 миллиона 300 тысяч особей, то после нового окота специалисты ожидают, что количество животных возросло до 2 миллионов. Популяция продолжает свободно существовать и развиваться. Сайгаки заходят на территории не только пастбищ, но и на посевные площади, и это определенная проблема. В стране не раз велись разговоры о том, чтобы разрешить отстрел этого вида животных, но пока запрет сохраняется.

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