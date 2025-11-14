Тренд: пациенты приходят чаще
Местные специалисты отмечают увеличение числа обращений с признаками депрессивных расстройств. Ранее в сети активно обсуждали норму, позволяющую открывать больничный лист при диагнозе «депрессия». Костанайские врачи подтверждают: в этом году такие больничные действительно оформлялись.
«Информационный фон давит»
Светлана Романова, заведующая отделением Костанайского областного центра психического здоровья:
— «Пациентов, обращающихся с депрессией, значительно больше в последнее время. Это совокупность причин: слишком много негативной информации, которая влияет на восприятие жизни. Личность у всех разная — кто-то устойчив к негативу, а кто-то менее устойчив».
Больничный по депрессии — это реально
По словам врачей, оформление листка нетрудоспособности возможно при клинически подтверждённом диагнозе и необходимости лечения. Это позволяет пациенту пройти терапию без риска усугубить состояние.
Симптомы, на которые стоит обратить внимание
Врачи выделяют признаки, требующие консультации специалиста:
- заторможенность мышления, трудности концентрации;
- устойчивое чувство безысходности и отчаяния;
- выраженные нарушения сна и аппетита;
- потеря интереса к привычным занятиям, самоизоляция.
Чаще всего с депрессией сталкиваются женщины 30–40 лет, отмечают специалисты.
Лечение подбирают индивидуально
Светлана Романова:
— «Депрессий много и они бывают разные. Если говорим о невротической депрессии — она полностью вылечивается. Человек не ставится на учёт у психиатра: обращается, получает помощь, выздоравливает и возвращается к обычной жизни. Не нужно бояться психиатра — нужно обращаться».
Подход к терапии индивидуален: кому-то показана работа с психотерапевтом на амбулаторном уровне, кому-то — стационар и медикаментозная поддержка.
Что говорят горожане
Мнения костанайцев разделились:
— «Многие страдают депрессией, но не знают об этом — мало информации о том, что это такое», — говорит житель города.
— «У молодёжи депрессия от безделья? Надо быть занятым, иметь хобби», — считает другой собеседник.
— «Все ходят угрюмые, многие спасаются энерг напитками. Улыбающихся мало», — отмечает женщина.
— «Цены большие, жизнь для пенсионеров тяжёлая — конечно, в депрессии будем», — говорит пенсионерка.
Профилактика и поддержка
Врачи советуют: находить время для качественного отдыха, чаще бывать на свежем воздухе, поддерживать социальные контакты и не откладывать обращение к специалисту при стойких симптомах. Хобби и регулярная физическая активность помогают снизить уровень стресса, но при клинической депрессии заменой лечению не являются.
Метель и снежные переметы. Прогноз погоды на 15–17 ноября
Арест или крупный штраф. За что накажут водителей?
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.