Тренд: пациенты приходят чаще

Местные специалисты отмечают увеличение числа обращений с признаками депрессивных расстройств. Ранее в сети активно обсуждали норму, позволяющую открывать больничный лист при диагнозе «депрессия». Костанайские врачи подтверждают: в этом году такие больничные действительно оформлялись.

«Информационный фон давит»

Светлана Романова, заведующая отделением Костанайского областного центра психического здоровья:

— «Пациентов, обращающихся с депрессией, значительно больше в последнее время. Это совокупность причин: слишком много негативной информации, которая влияет на восприятие жизни. Личность у всех разная — кто-то устойчив к негативу, а кто-то менее устойчив».

Больничный по депрессии — это реально

По словам врачей, оформление листка нетрудоспособности возможно при клинически подтверждённом диагнозе и необходимости лечения. Это позволяет пациенту пройти терапию без риска усугубить состояние.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Врачи выделяют признаки, требующие консультации специалиста:

заторможенность мышления, трудности концентрации;

устойчивое чувство безысходности и отчаяния;

выраженные нарушения сна и аппетита;

потеря интереса к привычным занятиям, самоизоляция.

Чаще всего с депрессией сталкиваются женщины 30–40 лет, отмечают специалисты.

Лечение подбирают индивидуально

Светлана Романова:

— «Депрессий много и они бывают разные. Если говорим о невротической депрессии — она полностью вылечивается. Человек не ставится на учёт у психиатра: обращается, получает помощь, выздоравливает и возвращается к обычной жизни. Не нужно бояться психиатра — нужно обращаться».

Подход к терапии индивидуален: кому-то показана работа с психотерапевтом на амбулаторном уровне, кому-то — стационар и медикаментозная поддержка.

Что говорят горожане

Мнения костанайцев разделились:

— «Многие страдают депрессией, но не знают об этом — мало информации о том, что это такое», — говорит житель города.

— «У молодёжи депрессия от безделья? Надо быть занятым, иметь хобби», — считает другой собеседник.

— «Все ходят угрюмые, многие спасаются энерг напитками. Улыбающихся мало», — отмечает женщина.

— «Цены большие, жизнь для пенсионеров тяжёлая — конечно, в депрессии будем», — говорит пенсионерка.

Профилактика и поддержка

Врачи советуют: находить время для качественного отдыха, чаще бывать на свежем воздухе, поддерживать социальные контакты и не откладывать обращение к специалисту при стойких симптомах. Хобби и регулярная физическая активность помогают снизить уровень стресса, но при клинической депрессии заменой лечению не являются.

