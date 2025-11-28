В Костанайской области до сих пор не установился устойчивый снежный покров, хотя по климатическим нормам это обычно происходит в середине ноября. Причина — аномально тёплая погода и почти полное отсутствие зимних осадков.

Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Костанайского филиала РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина. По её словам, нынешний ноябрь существенно выбивается из климатической статистики.

«По климатическим нормам считается, что установление снежного покрова в нашей области происходит где-то в середине месяца. В этом году у нас не получилось. Это, конечно, связано с тем, что ноябрь оказался тёплым. На данный момент температура воздуха выше климатической нормы на 4–5 градусов. Не наблюдалось активной циклонической деятельности, было мало осадков, которые в основном выпадали в виде дождя, поэтому снежный покров не установился», – пояснила специалист.

Она отметила, что подобные тёплые месяцы осенью в истории наблюдений региона уже случались, но довольно редко. Однако текущий сезон стал исключением.

«В нынешнем году это наиболее тёплый месяц за всю историю наблюдений, именно ноябрь, и в целом вся осень», – подчеркнула Антонина Шибаршина.

Синоптики продолжают наблюдать за развитием погодной ситуации, однако уже сейчас можно говорить о том, что осень 2025 года войдёт в метеорологическую историю области, как рекордно тёплая.

Высшая степень боевой готовности: в Минобороны обратились к казахстанцам В первых числах декабря все подразделения Вооружённых Сил будут приведены в высшие степени боевой готовности...

В Казахстане пересмотрят правила аттестации педагогов В Казахстане готовятся пересмотреть механизм аттестации педагогов. Об этом сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает...

В Костанае жители выступили против строительства гостиницы на проспекте Аль-Фараби На проспекте Аль-Фараби планируют построить новую гостиницу. Речь идёт о пустующем участке площадью около десяти...