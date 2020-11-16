В Костанайской области резко подскочили цены на растительное масло. В местных супермаркетах указывают, что цену повысил поставщик, и теперь минимальный ценник на прилавках магазинов составляет 505 тенге, передает alau.kz

В Костанае отмечается резкий рост цен на растительное масло. Сегодня литровая бутылка в магазине обойдется покупателю минимум в 505 тенге, притом, что месяц назад оно стоило 405 тенге. Но спросом, как отмечают в супермаркетах, пользуется масло, которое сегодня стоит и 610-620 тенге. Рост цены на эту продукцию, говорят продавцы, произошел практически на 25 процентов.

«Цена на масло у нас зависит от поднятия цен поставщиком, то есть мы не можем его поднимать регулярно, так как это социально-значимый продукт. А значительное такое повышение скачок, произошел в ближайший месяц», — рассказала заместитель управляющего гипермаркетом «Солнечный» Татьяна Туякбаева.

Специалисты из управления сельского хозяйства указывают, что поставщиком этот рост продиктован несколькими причинами. Это дефицит семян, удорожание отечественного и импортного сырья. Стоит отметить, что подскочившие цены вызвали ажиотаж. Люди в большом количестве скупали растительное масло. Татьяна Туякбаева пояснила, что поднятие цен на продукты — дело обычное, происходит раз или два в года, но максимум тенге на 10. Но в случае с маслом, ценники изменились ощутимо.

«Здесь вот их немножко напугало это. Не знаю в связи, с чем это связано, ну может как у нас сарафанное радио, поэтому друг друга пугают. Ну, я скажу так, мы не останемся без социально-значимых продуктов, потому что поставщики у нас все казахстанские, все местные. Так что и масло, и сахар, и макаронные изделия всегда будут в наличии», — пояснила Татьяна Туякбаева.

Есть, конечно, на полках некоторых магазинов и растительное масло из стабилизационного фонда. Его цена значительно ниже — 388 тенге за литр. Правда, в литровых бутылках его не производят. Купить можно только в 5 литровой емкости за 1940 тенге.

«В текущем году мы закупили 114 тонн масла подсолнечного по цене 380 тенге, рост цены вы во последнее время сами заметили с октября еженедельно повышалась цена. Мы всю продукцию реализовали. На сегодняшний день мы повторно закупаем, проводим конкурсные процедуры, уже объявили, закупаем 50 тысяч литров масла», — поделилась директор департамента по работе со стабилизационным фондом Мадина Махмутова.

Мадина Махмутова указала, что цены на социально-значимую продукцию постоянно анализируются. И возможно, в декабре все-таки будет снижение цены на растительное масло.

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