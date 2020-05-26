В Костанайской области рост заболеваемости коронавирусом выше 7 процентов уже вторую неделю подряд

Рост заболеваемости коронавирусом в Костанайской области уже вторую неделю подряд превышает 7-процентный порог. Такие же результаты зафиксировали еще в 7 регионах страны. В связи с активным ростом числа заболевших, обеспокоенность выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает alau.kz

В Казахстане подвели итоги прироста заболеваемости коронавирусом за минувшую неделю. Такой подсчет становится уже традиционным. Данные изучаются по каждому региону: число новых заболевших сравнивают с общей цифрой зараженных коронавирусом. Неделю назад, когда были озвучены итоги за 7 дней с 11 по 17 мая, Костанайская область попала в группу с высоким уровнем заболеваемости. При новом подсчете эта позиция так же не изменилась.

«В некоторых регионах рост достаточно значительный. К первой группе мы относим те регионы, у которых темп роста составляет более 7 процентов. С таким приростом на сегодняшний день у нас показали 8 регионов. Это Алматинская область, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская, Костанай, Туркестан, Шымкент и Северо-Казахстанская область», — рассказал Тимур Султангазиев, председатель Комитета контроля качества товаров и услуг Министерства здравоохранения.

За прошедшую неделю число заболевших в Костанайской области выросло на 44 случая. Если в воскресенье 17 мая среди зараженных коронавирусом были 78 человек, то в конце следующей недели, то есть 24 мая, эта цифра выросла до 122. Такие результаты стали поводом для опасений среди населения: не вернется ли ужесточение карантина в регионах, попавших в первую группу прироста заболеваемости.

«Это решение будет приниматься совместно. В части дальнейшего усиления карантинных мер. Определяется межведомственной комиссией при правительстве Республики Казахстан. Послабление или ужесточение мер будет зависеть от эпидемиологической обстановки», — пояснил Тимур Султангазиев.

По поводу высокого роста заболевших обеспокоенность выразил и президент страны Касым-Жомарт Токаев. На своей странице в соц.сетях он высказал следующее мнение:

«Карантинные меры в городах не соблюдаются, что приводит к увеличению количества зараженных. Правительство, акимы областей, городов должны выправить ситуацию. Ношение масок в публичных местах, общественном транспорте является обязательным»

Следить за исполнением поручения президента пока призваны регулярные рейды органов СЭС и полиции. К примеру, сейчас в Казахстане повсеместно проводится контроль открывшихся ресторанов, кафе и столовых на предмет соблюдения ими санитарных норм.

«За прошлую неделю было более 10 тысяч таких объектов проверено. Около тысячи разных нарушений было выявлено. Было значительное количество предприятий, которые приостановили свою деятельность по результатам этой проверки», — сообщил председатель Комитета.

В целом за минувшую неделю в Казахстане зарегистрирован 2091 случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших на сегодня 8969 человек. Рост заболеваемости по всей стране колеблется в среднем от 2 до 5 процентов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.