В Костанайской области с марта по сентябрь на Covid-19 фондом медстрахования направлено 5 млрд тенге

На профилактику, диагностику и лечение коронавирусной инфекции, а также надбавки медицинским работникам за участие в противоэпидемических мероприятиях в целях недопущения распространения COVID-19, Костанайскому филиалу Фонда социального медицинского страхования выделено 6,3 млрд тенге.

С марта по сентябрь 2020 года ФСМС оплачено 5 млрд тенге. Большую часть затрат, а это 2,9 млрд тенге, составили надбавки к заработной плате медицинских работников, задействованных в противоэпидемических мероприятиях.

«Министерством здравоохранения на центральном уровне и местными исполнительными органами продолжается работа по подготовке к возможной второй волне коронавируса. Со своей стороны, Фонд проводит своевременную оплату медицинской помощи, которая оказывается пациентам с коронавирусом и пневмонией. При этом, пациентам с этими заболеваниями медицинская помощь оказывается вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС», — отметила директор Костанайского филиала Фонда социального медицинского страхования Сауле Аймухамбетова.

С марта по сентябрь на финансирование госпитализации в провизорных и карантинных стационарах было затрачено свыше 1 млрд тенге, в которых карантинную изоляцию и при необходимости лечение прошли свыше 8 тысяч человек. В этот же период в инфекционных стационарах пролечено более 1 тысячи пациентов. Всего на лечение пациентов с COVID-19 и коронавирусной пневмонией в амбулаторных и стационарных условиях было затрачено 514 млн тенге. Для оплаты медицинских услуг стационара на дому было направлено 746 тыс. тенге. Лечение на дому получают пациенты с легкой формой течения болезни, при поражении легких не более 30%. Ежедневно им звонят участковые врачи для оценки состояния, не реже одного раза в три дня проходят видеоконсультации, также оказываются необходимые процедуры. Если состояние ухудшается, например, в течение трех-пяти дней не спадает температура, нарастает отдышка и тахикардия, пациента госпитализируют. Эти услуги стали доступны населению с июля этого года.

С этого же периода начали работу мобильные бригады. На оплату их услуг с июля по сентябрь Фонд направил более 78 млн тенге. За каждый вызов поликлиники получают по 5492,5 тенге, таким образом, за три месяца было выполнено более 14 тысяч выездов. Мобильные бригады, в состав которых входят врач и\или медсестра, иногда профильный специалист, могут провести первичный осмотр пациента, оценить степень тяжести его состояния, при наличии симптомов СOVID-19 произвести забор материала на ПЦР-тест, провести пульсоксиметрию, при показаниях выдать направление на рентгенографию или компьютерную томографию, назначить лекарственные средства. Стоит отметить, что в нашей области создано 160 таких бригад.

На проведение ПЦР диагностики выделено более 729 млн тенге. С марта по сентябрь за проведенные тестирования Фондом было оплачено 351 млн тенге. В стационарах области проведено 9 186 ПЦР-исследований, в амбулаторных условиях –21 006.

Фонд медицинского страхования напоминает, что для улучшения качества услуг, которые оплачиваются Фондом, пациенты могут с жалобами и предложениями обращаться в контакт-центр 1406, а также оставлять их в мобильном приложении Qoldau24\7.

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