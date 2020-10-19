В Костанайской области самые низкие показатели по обеспечению врачами

В Костанайской области зафиксировали самые низкие показатели обеспеченности медицинскими кадрами. Как оказалось, на 10 тысяч городских жителей в нашем регионе приходится всего 38 врачей и 97 средних медицинских работников. В остальных областях страны эти показатели выше, передает alau.kz

О том, что Костанайская область испытывает недостаток врачей, известно давно. Но теперь на показатели нашего региона получилось взглянуть в разрезе всех областей страны. Эти данные озвучили на столичном брифинге.

«Низкие показатели обеспеченности врачебных кадров выявлены в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях. Показатель обеспеченности врачей в разрезе регионов варьирует. Это свидетельствует в целом о дисбалансе распределения ресурсов между регионами»,- сообщил Канат Тосекбаев, генеральный директор республиканского центра развития здравоохранения.

Статистика нашей области такова. На 10 тысяч городских жителей приходится порядка 38 врачей и 97 средних медицинских работников. Судя по графику, который представил ген.директор республиканского центра развития, эти показатели ставят нас на последнее место в стране. К примеру, в столице на 10 тысяч человек приходится 75 врачей, а в Туркестанской области — 69. То есть почти в 2 раза больше. По состоянию на июль этого года наша область испытывала самый большой дефицит мед.работников — 624 человека. Частично эту потребность удалось перекрыть молодыми специалистами. Но кадровая проблема все еще остается. Впрочем, дефицит фиксируют по всей территории Казахстана. Стране не хватает больше 4 тысяч медиков. А сложилась такая ситуация во многом из-за текучести кадров, которую в Казахстане называют высокой.

«Имеется несовершенство оплаты труда, низкая мотивация медицинских работников, низкая правовая защищенность, недостаточный уровень социальной поддержки медицинских работников. В сравнении с 2019 годом наблюдается незначительная положительная динамика по текучести кадров»,- сказал Канат Тосекбаев.

Кроме того, что врачи увольняются и находят другие места работы, многие еще и уезжают за границу. Начиная с 2018 года из Казахстана убывает около 1200 мед.работников каждый год. Изменить положение надеются работой над статусом медиков. Врачам собираются повысить заработную плату. И если сейчас по озвученным данным в среднем она составляет 258 тысяч тенге, то к 2025 году этот уровень хотят довести до полумиллиона.

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