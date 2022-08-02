В Костанайской области сегодня стартовала традиционная акция «Дорога в школу»

В этом году материальной и иной помощью планируется охватить 10 тысяч школьников из социально-уязвимых слоев населения. С 2019 года акция проходит в круглогодичном формате, но активность возрастает именно накануне нового учебного года.

Более 20 лет назад в Костанайской области впервые стартовала акция «Дорога в школу». Спустя некоторое время, инициативу поддержало тогда еще Министерство образования и она обрела республиканский масштаб. Ежегодно акцией в регионе охватывается более 10 тысяч школьников из числа малообеспеченных, многодетных семей, детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей. В этом году акция проводится в рамках Года детей. Она пройдет с 1 августа по 30 сентября, под девизом — «Добро без границ».

«Оказать материальную поддержку школьникам из социально- уязвимых слоев населения в подготовке к новому учебному году. Дабы каждый школьник посещал занятия и не пропускал их по причине не подготовке к новому учебному году. У нас заместителем акима Костанайской области утвержден региональный план работает 21 горячая линия, в каждом районе области составлен банк данных нуждающихся в помощи»,- говорит руководитель отдела управления образования акимата Костанайской области Сания Алхамбаева.

Если вы хотите присоединиться к акции, то найти номера горячих линий можно на сайте управления образования. В этом году также планируется охватить около 10 тысяч нуждающихся школьников. Сания Алхамбаева рассказала, что сотрудники управления образования не остались в стороне и присоединились к акции, к учебному году они помогут собрать четверых школьников из двух семей.

«Любой желающий может оказать пассильную помощь. Не обязательно полный комплект школьных принадлежностей, или полный комплект школьной формы. Это может быть пассильная помощь. Если вы можете приобрести только набор канцелярских принадлежностей эта помощь тоже приветствуется. Можно обратиться в отдел образования по месту жительства и предложить свою помощь. Ваша помощь дойдет до нуждающейся семьи»,- отмечает Сания Алхамбаева.

Если вы семья школьника, нуждающегося в приобретении канцелярских принадлежностей и школьной формы, то нужно обратиться в свою школу. Кроме того, с 2019-го года акция приобрела круглогодичный формат, то есть оказать и получить помощь можно и в течение года, сезонной одеждой и обувью.

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