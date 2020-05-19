В Костанайской области сгорел автомобиль

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В поселке Качар сгорел автомобиль марки Volkwagen T4. К счастью, пострадавших и жертв нет.
18 мая 2020 года в 18:22 на пульт связи службы пожаротушения поступил вызов поступил вызов о возгорании автомобиля в поселке Качар в районе АЗС №1 возле Стеллы. К моменту прибытия пожарных расчетов происходило открытое горение автомобиля марки «Volkwagen T4».
Оперативными действиями возгорание удалось ликвидировать в 18:59.
В ликвидации пожара были задействованы 2 ед. техники и 7 человек личного состава.Площадь горения составила 4 квадратных метров. Предположительная причина пожара короткое замыкание электропроводки. Материальный ущерб устанавливается.