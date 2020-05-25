В Костанайской области сгорел жилой дом

COVID-2019 в Казахстане
8531 - зарегистрированно
4515 - выздоровевших
35 - летальных случаев
122 - в Костанайской области
Дом полностью сгорел в городе Тобыл. Пожар начался вечером в субботу 23 мая. По словам очевидцев, буквально за минуты огонь охватил все строение.
Хозяйка дома в это время работала во дворе. Люди пытались потушить пламя до приезда пожарных, но попытка оказалась безуспешной. Впрочем, спасти дом не смогли и сотрудники службы пожаротушения. Кровля и стены дома прогорели и обрушились, пожаром уничтожена вся имевшаяся бытовая техника, мебель, документы, одежда, ценные вещи, банковские карты. Погибли домашние животные. В доме проживала семья с маленьким ребёнком. Никто из людей не пострадал. Предварительной причиной пожара называют замыкание электропроводки в следствие перепада напряжения.