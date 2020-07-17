В Костанайской области шесть летальных случаев от коронавируса — оперштаб

Сегодня в областном акимате состоялось заседание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции с участием акима Костанайской области.

За время действия карантинных мер, для снижения негативного влияния на экономику региона несколько раз принималось решение об их послаблении. Вместе с тем, несоблюдение населением, а также субъектами предпринимательства вводимого режима привело к росту числа зараженных и увеличения поступления в медицинские организации.

«На сегодняшний день уже зарегистрировано 1745 случаев инфекции, из которых 874 бессимптомных. 433 человека выздоровели, 6 случаев летальности- два случая в Житикаре, в Костанае – два, в Аркалыке один случай и в Жангельдинском районе», — сообщил аким Костанайской области.

Диагностика на КВИ проводится на базе 5 лабораторий. В целом проведено 55 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции согласно алгоритму. Стоит отметить, что работа лабораторий должна осуществляться в бесперебойном режиме, начиная с забора материала и заканчивая своевременной выдачей результатов. Для лечения больных развернуто 1 848 инфекционных и провизорных коек для противодействия коронавирусной инфекции, включая 524 инфекционные койки, которые загружены на 30%, а также 1354 провизорные койки для размещения пациентов с симптомами.

«В настоящее время в стационарах с КВИ находится 154 пациента, из которых у 69 обнаружена пневмония. Больные с пневмониями обеспечены всем необходимым, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких. На балансе медицинских организаций находится 235 работающих аппаратов ИВЛ, в том числе с мая в медорганизации поставлено 46 ИВЛ, еще 22 прибудут до конца июля», — сообщил глава региона.

Вопрос обеспечения лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты находится на особом контроле. На сегодняшний день в медицинских организациях имеется 2-недельный запас лекарственных средств. Единым дистрибьютором лекарственные средства отгружаются по графику и заявкам медицинских организаций. На текущую дату отгружено лекарств на 2,5 млрд. тенге, или 50% от годового плана. Так, с начала года медицинскими организациями получено антибиотиков 23 наименования, более 700 тысяч единиц.

«Медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях оказывается всяческая социальная поддержка, осуществляется их материальное стимулирование. Так, за июнь 1864 медработника получили надбавку в сумме 308,1 млн. тенге. Во всех случаях заражения или смерти среди медработников, проводится расследование на предмет внутрибольничного заражения для последующего решения вопроса о социальных выплатах. В регионе 141 случай КВИ среди медицинских работников», — отметил Архимед Мухамбетов.

Как было сказано на заседании, анализ показывает, что рост числа зараженных связан, прежде всего, с увеличением контактов – трудовых, социальных, семейных, а также с тем, что имеет место несоблюдение мер профилактики, то есть люди не носят маски, не соблюдают дистанцию, та же гигиена рук в быту и на работе. Кроме того, на объектах, которые возобновили свою деятельность, не выполняется должным образом санитарно-дезинфекционный режим.

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