В Костанайской области шестой факт распространения фейковой информации о коронавирусе

Полицией города Костаная начато досудебное расследование по факту распространения заведомо ложной информации, сообщает информационный штаб области.

31 марта в социальной сети, мессенджере «WhatsApp» распространялась аудиозапись, в которой говорится, что парень по имени Азамат, приехал из США и болен коронавирусом.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст.274 ч.4 п.2 УК РК « Распространение заведомо ложной информации». Это 6 факт, зарегистрированный в регионе.

Полицейскими проводятся оперативно-следственные мероприятия, устанавливается личность, распространившая недостоверную информацию. Ведется досудебное расследование.

В настоящее время в Костанайской области не зарегистрировано коронавирусной инфекции.

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