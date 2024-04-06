В Костанайской области ситуация с паводком находится на контроле госорганов — оперштаб

Сегодня Костанайскую область с рабочим визитом посетил министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингиз Аринов. Вместе с министром аким Костанайской области Кумар Аксакалов ознакомились с ходом работ по предупреждению паводков в городе Костанае и близлежащих районах.

На сегодняшний день режим ЧС действует в Амангельдинском, Жангельдинском, Карасуском, Костанайском районах, городах Аркалык и Костанай.

6 апреля сброс воды с Каратомарского водохранилища увеличен до 2640 м3/с (приток составляет 3361 м3/с). Уровень наполняемости водохранилища составляет 97%.

Жителям прилегающих территорий необходимо при первом требовании уполномоченных органов приступить к организованной эвакуации, уделяя особое внимание пожилым, маломобильным гражданам и детям. Заранее подготовьте документы и вещи первой необходимости.

Также проведено заседание оперативного штаба области и проработан план дальнейших действий.

Следует отметить, что всеми заинтересованными государственными органами принимается комплекс необходимых мер: заблаговременная эвакуация, откачка воды, укладка мешкотары, обваловка, засыпка инертным материалом и т.д.

За прошедшие сутки заблаговременно эвакуировано 1835 человек: г. Костанай – 227, Костанайский район – 1043, г. Рудный – 73, Карасуский район – 284, Карабалыкский район – 25, Аулиекольский район – 32, район Б. Майлина – 63, Денисовский район — 88.

Работа по откачке талой воды, укладке мешкотары продолжается в 9 регионах (Джангельдинском, г. Аркалык, Мендыкаринском, Денисовском, Карабалыкском, Карасуском, Камыстинском, г. Костанай, г. Рудный).

С начала паводка откачано более 796,3 тыс. кубометров талой воды, проведена укладка более 53,6 тыс. мешкотар и отсыпано 1955 тонн инертного материала.

В аварийно-спасательных работах задействованы 1967 чел.

Большую помощь оказывают волонтеры, неравнодушные граждане, которые практически круглосуточно оказывают помощь в противопаводковых мероприятиях, обеспечивают горячим питанием и чаем дежурных сотрудников коммунальных служб, государственных и правоохранительных органов.

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