В Костанайской области скончалась женщина, которую покусал волк

Как стало известно alau.kz на женщину в Мендыкаринском районе напал волк.
Пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева подтвердила информацию о смерти женщины. Но точную причину предстоит выяснить.
«Женщина, которая находилась на лечении в Мендыкаринской больнице после укуса волком действительно скончалась. Точную причину смерти возможно назвать только после вскрытия», — сообщила Ксения Жилкибаева.
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