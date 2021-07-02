В Костанайской области скончалась женщина, которую покусал волк

Как стало известно alau.kz на женщину в Мендыкаринском районе напал волк.

Пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева подтвердила информацию о смерти женщины. Но точную причину предстоит выяснить.

«Женщина, которая находилась на лечении в Мендыкаринской больнице после укуса волком действительно скончалась. Точную причину смерти возможно назвать только после вскрытия», — сообщила Ксения Жилкибаева.