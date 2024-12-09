Последние четыре года в Костанайской области заметно снижается рождаемость. На это указывают официальные цифры. Бэби бум пришелся на 2020 год, когда страна переживала карантин из-за короновируса. После, рождаемость начала снижаться. Специалисты отмечают, что молодые семьи не торопятся становиться родителями. В приоритете у них карьера.

Тем временем средний возраст женщин, решающих родить первого ребёнка, значительно увеличился. Если раньше матерями становились до 25 лет, то сейчас все чаще это решение откладывают. Главный внештатный акушер-гинеколог области Иван Янцен приводит статистику рождаемости в области еще с 90-х годов.

«У нас рождалось в год почти 24 тысячи детей. А в прошлом году мы родили 10,5 тысяч детей. А в этом у нас даже 10 тысяч не будет. Население области слегка уменьшилось, сейчас считается 880 тысяч население. Рождаемость, к сожалению, снижается. Эта тенденция по всей республике, по всему Казахстану», — говорит главный внештатный акушер-гинеколог Костанайской области Иван Янцен.

За 11 месяцев этого года в области появилось на свет 7400 малышей, это почти на 800 меньше, чем в прошлом. Статистика пугающая, отмечает Иван Янцен. По стандартам ВОЗ, первого ребенка нужно рожать от 18 до 25 лет. Риск генетических патологий у рожениц после 35 лет высок. Но высок – не значит, что у всех будут проблемы. В регионе заметно сократилось и количества обортов.

«Нельзя сказать, что у нас очень много прерываний беременности, искусственных, и что снижение рождаемости с этим связано. Здесь тоже значительное снижение есть, тем более сейчас есть так называемые небезопасные аборты, медикаментозные. Осложнения после перрывания беременности мы сейчас наблюдаем меньше, чем в предыдущие годы», — говорит Иван Янцен.

Определенной причины, почему женщины стали рожать реже, как таковой нет. Влияет множество факторов, например, социально-экономические. Удорожание жизни, неопределенность на рынке труда и необходимость получения качественного образования вынуждают молодых людей откладывать рождение детей.

«На каждую тысячу родившихся живыми, мы теряем, если так можно вдробях говорить 8,8 ребенка. Это показатель такой, цифровой. Это очень низкий показатель. Если сравнить, напрмер годы 30-летней давности, у нас показатель меньше, чем 22-23 не был. Можно сказать, что показатель младенческой смретности снизился почти в три раза, по сравнению с 30-летним периодом», — сказал Иван Янцен.

Иван Янцен считает, что изменения в демографических тенденциях требуют комплексного подхода и долгосрочного планирования. Важно учитывать как экономические, так и социальные аспекты, чтобы создать благоприятные условия для молодых семей и стимулировать рождаемость.

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