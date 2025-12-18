В Костанайской области фиксируют устойчивое снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Если ещё пару недель назад поликлиники были переполнены, то сегодня коридоры значительно опустели, а очереди в фильтр-кабинеты заметно сократились.
Меньше обращений и пациентов в фильтр-кабинетах
По данным санэпидемиологов, за последнюю неделю в регионе зарегистрировано 8 155 случаев ОРВИ — почти на 3,5 тысячи меньше, чем неделей ранее.
И.о. заведующей отделением поликлиники №1 Костаная Айгерим Кундыбаева отмечает, что нагрузка на врачей существенно снизилась:
«В пик заболеваемости мы принимали около 300–400 человек в день — и взрослого, и детского населения. В настоящее время, как вы можете видеть, пошёл спад, и соответственно у нас в день около 40–50 человек и взрослого, и детского населения», – рассказала она.
Дистанционка для школьников помогла разорвать цепочку
Медики связывают положительную динамику с тем, что школьников своевременно перевели на дистанционное обучение. В разгар эпидсезона львиная доля заболевших приходилась именно на детей до 14 лет.
В период пика в поликлинике №1 было развёрнуто семь фильтр-кабинетов — отдельно для взрослых, детей и беременных женщин. Сейчас поток пациентов позволяет работать в более спокойном режиме, но усиленные меры всё ещё сохраняются: в учреждении действует масочный режим, продолжается приём через фильтр-кабинеты.
Кундыбаева добавила, что нынешний сезон начался раньше обычного и протекал тяжелее:
«В этом году сезон начался намного раньше, чем обычно, и клинические симптомы были более выраженными, нежели в другие годы. Фильтры у нас работают ежедневно с 8 до 20 часов, а в субботу и воскресенье — с 8 до 18. Как только будет соответствующий приказ, мы вернёмся к обычному режиму, воскресенье снова станет выходным днём», – пояснила врач.
Профилактика остаётся обязательной
Несмотря на спад заболеваемости, медики подчёркивают: расслабляться рано. Врачи рекомендуют вовремя проходить вакцинацию против гриппа, соблюдать основные правила гигиены — чаще мыть руки, использовать антисептики, избегать мест массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях, и регулярно проветривать жилые помещения.
По словам специалистов, сохранение профилактических мер поможет закрепить положительную динамику и избежать нового всплеска респираторных инфекций в середине зимы.
