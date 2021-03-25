В Костанайской области снижение по COVID-19 — оперштаб

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

24 марта в Костанайской области зарегистрировано 40 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,29%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 20, г.Рудный и Б.Майлина по 4, Аулиекольский и Денисовский районы по 3, Карасуский и Сарыкольский районы по 2, Житикаринский и г.Аркалык по 1

27 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью.

Из числа инфицированных лиц: 28 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 24 марта 2021г зарегистрирован 13551 случай COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 12070.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.