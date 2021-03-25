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В Костанайской области снижение по COVID-19 — оперштаб

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

24 марта в Костанайской области зарегистрировано 40 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,29%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 20, г.Рудный и Б.Майлина по 4, Аулиекольский и Денисовский районы по 3, Карасуский и Сарыкольский районы по 2, Житикаринский и г.Аркалык по 1

27 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью.

Из числа инфицированных лиц: 28 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 24 марта 2021г зарегистрирован 13551 случай COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 12070.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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