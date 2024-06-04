В Костанайской области снижены тарифы на электроэнергию. Но не для всех

ТОО «Рудненская Энерго Компания» подало уведомление в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц на 17% с 35,34 тенге до 29,48 тенге за 1 кВт.ч. и для бюджетных организаций на 5% с 72,43 тенге до 69,13 тенге за 1 кВт.ч. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Сниженный тариф вводится в действие с 10 июня 2024 года.

Снижение тарифа стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергии нерегулируемых энергоснабжающих организаций.

Напомним, данная работа проведена Правительством в рамках поручения Главы государства по исключению посреднических структур, в том числе непродуктивных посредников в цепочке электроснабжения потребителей.

Предпосылкой для снижения тарифа послужил переход потребителей — юридических лиц и бюджетных организаций области, от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии ТОО «Рудненская Энерго Компания», что повлияло в сторону увеличения объема предоставляемых услуг гарантирующего поставщика, соответственно и снижению тарифа. Для бесперебойного получения услуг электроэнергии юридические лица и бюджетные организации города Рудный и поселка Качар Костанайской области области, ранее обсуживающиеся у нерегулируемых поставщиков, имеют возможность в оперативном порядке заключить соответствующие договоры с ТОО «Рудненская Энерго Компания».

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