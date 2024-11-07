В Костанайской области произошло значительное снижение цен на электроэнергию для бизнеса и бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

С 1 апреля 2024 года территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК приняты меры по приостановлению действия лицензий нерегулируемых электроснабжающих организаций. При этом цены для регулируемых электроснабжающих организаций, включая ТОО «Костанайский Энерго Центр», устанавливаются уполномоченным органом в сферах естественных монополий.

«ТОО «Костанайский Энерго Центр» является субъектом общественно значимого рынка по реализации электрической энергии для большинства потребителей Костанайской области. Регулирование осуществляется через установление предельных тарифов для каждой категории потребителей — это физические лица, юридические лица, бюджетные организации, и дифференциацию тарифов. В результате принятых Правительством РК мер объемы реализации электрической энергии ТОО «Костанайский Энерго Центр» значительно увеличились. Если в ранее утвержденной структуре объем реализации на год составлял порядка 650 млн. кВтч, то по прогнозам на конец 2024 года объем реализации составит 920 млн. кВтч, что соответствует увеличению на 41,5%», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, приостановление деятельности всех нерегулируемых электроснабжающих организаций в Костанайской области способствовало

снижению себестоимости электроснабжения за счет притока дополнительных объемов реализации.

«В июле текущего года департаментом в Костанайской области тариф для юридических лиц был снижен на 6%, а 1 октября 2024 года — еще на 15%. В результате общее снижение тарифа для юридических лиц составило более 20%. Следует отметить, что ТОО «Костанайский Энерго Центр» изначально направило в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области уведомление о повышении цен на услуги электроснабжения с 31,29 тенге/кВтч до 34,34 тенге/кВтч, что составляет увеличение на 9,8%. Причиной данного повышения указывалась необходимость учесть недополученный доход в размере более 1,2 млрд. тенге, который организация планирует собрать с потребителей до конца 2024 года», — сообщает КРЕМ.

Тем не менее, по результатам проведенной экспертизы было установлено, что за счет роста объемов предоставляемых услуг энергоснабжающая организация получила дополнительную прибыль в размере 1,4 млрд. тенге.

Так, средняя проектируемая цена субъекта снижена до уровня обоснованной цены — 29,14 тенге/кВтч (без НДС), что меньше ранее действовавшей цены на 7%. Для юридических лиц тариф составит 29,14 тенге за кВтч без НДС (снижение на 15%), а для бюджетных организаций — 67,34 тенге за кВтч без НДС (снижение на 14%).

Сниженные тарифы вступили в силу с 1 октября 2024 года.

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