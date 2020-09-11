В Костанайской области собирать картофель начали раньше срока

В Костанайской области начали уборку с полей картофеля. Причем, как отмечают овощеводы, работа на полях началась раньше обычных сроков. Причина — погодные условия весны и лета, которые вызвали более раннее созревание картофеля, сообщает alau.kz

Крестьянское хозяйстве «Тэрра» в Костанайском районе засыпает урожай картофеля 2020-го года в новую секцию овощехранилища. Ее построили в этом году, и теперь хозяйство увеличило объем хранения своих овощей на 1,5 тысячи тонн. Глава крестьянского хозяйства Владимир Семейкин уверен, пустовать в этом году овощехранилище не будут. Не смотря на сложные погодные условия, а это дождливый май и жаркое лето, они собирают пока вполне удачный урожай картофеля.



«Атмосферная засуха тоже влияет. Если температура 37, а для картофель свыше 28 замирает, не растет, то есть нарастания клубня нет его рост. Те, которые раньше были посажены, легче перенесли, ранние сорта. Ранние сорта урожая на уровне прошлого года. Поздние посадки — снижение урожайности»,- говорит директор крестьянского хозяйства «Тэрра» Владимир Семейкин.

Такая погода привела к тому, что картофель созрел раньше, поэтому и уборка его началась раньше обычных сроков. Сейчас в хозяйстве уже убрана половина площадей второго хлеба. Урожайность картофеля, отмечает Владимир Семейкин, ниже прошлогоднего показателя. Пока это 40 тонн с гектара, областной показатель на данный момент, по его словам, 20 тонн с гектара. Что касается стоимости, то сейчас они продают картофель по 80 тенге за килограмм, в прошлом году килограмм в это время был дешевле на 10 тенге.



«Какая тенденция будут не известно. Зависит от урожая моих коллег по области. Общий уровень цен зависит от урожая картофеля по всему Казахстану. Картофельные регионы -Павлодар, Караганда, посмотрим какой будет урожай там. И зависит от урожая на юге России»,- заключил Владимир Семейкин.



Стоимость килограмма моркови, капусты и свеклы, в хозяйстве тоже пока не установлена, потому как их сбор еще не начался. Закладка начнется после первых заморозков, тогда и определится цена 2020 года. По предварительным данным, их урожай в этом хозяйстве будет не ниже прошлого года, а это напрямую положительно отразится и на цене.



Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.