В Костанайской области сократилось число вызовов скорой помощи

В Костанайской области стали реже вызывать скорую помощь. По словам главного врача станции, на этой неделе люди стали разительно меньше обращаться по поводу температуры и кашля, передает alau.kz

Сотрудники скорой помощи, наконец, почувствовали облегчение. Число ежедневных вызовов на этой неделе стало снижаться. Еще в начале июля средняя нагрузка на станцию составляла 1200 вызовов со всего региона. Теперь число звонков каждый день сокращается больше, чем на сотню.

«Действительно, с момента возникновения пациентов с COVID в нашей области служба скорой помощи работала с огромными перегрузками. В целом среднесуточное число вызовов увеличилось в 1,5 раза. Максимальная цифра доходила до 1600 вызовов в сутки. Вот вчера был вообще замечательный день, когда мы работали с нагрузкой меньшей, чем в «доковидовское» время. У нас поступило всего 650 обращений по области»,- сообщила Ирина Штейгервальд, главный врач Костанайской областной станции скорой неотложной медицинской помощи.

Самое большое снижение вызовов произошло в Костанае. Вместо уже привычных 370 звонков за сутки, вчера поступило только 211. И такая тенденция наблюдается практически во всех районах и городах области. По словам главного врача станции, люди стали меньше обращаться по поводу температуры, кашля и одышки. Вместе с тем сократилось и число просьб о консультациях. На станции скорой помощи это связывают с налаживанием планомерной работы медиков.

«Я считаю, что это и усиление мер карантина. И все-таки почти 4 месяца работы в таком режиме – все лечебные организации области накопили хороший опыт, мы нормально взаимодействуем друг с другом. Каждый выполняет свою часть работы и делает это хорошо, если судить по нашим данным»,- выразила мнение Ирина Штейгервальд.

От числа звонков зависит показатель оперативности бригад скорой помощи. Теперь они смогут приезжать на вызов быстрее. На сегодня в регионе задействованы 73 бригады скорой помощи. Из них 51 базируется на станции и еще 22 в отделениях поликлиник. Звонки в Call-центре ежедневно принимают 8 сотрудников станции.

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