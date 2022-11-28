В Костанайской области сотрудниками полиции изъята крупная партия наркотиков

Сотрудниками полиции Камыстинского района при проведении операции «Рефлекс» задержан 44-х летний житель поселка.
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В доме у сельчанина в ходе санкционированного личного обыска изъято 14 килограмм марихуаны. Согласно заключению экспертизы, обнаруженное вещество относится к наркотическому средству – высушенной марихуане.
По данному факту полицией начато досудебное расследование, предусмотрено статьей 297 УК РК «Сбыт наркотических средств». К подозреваемому применена мера пресечения – арест.
С начала года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности из незаконного оборота изъято более 180 килограмм различных наркотических средств.
По словам начальника заместителя начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Аята Картбаева, основная задача сотрудников полиции в рамках ОПМ «Рефлекс» — активизация борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и синтетических психоактивных веществ.
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