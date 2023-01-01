В Костанайской области сотрудники полиции и спасатели нашли двух сельчан, которые на тракторе заблудились в степи.

31 декабря около 16.00 двое жителей поселка Свободное Камысьинского района, выехали на тракторе в посёлок Дружба этого же района.
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Они решили сократить путь по полевой дороге и у трактора пробило колесо. Мобильной связи не было. Сельчане сообщили, что уехавшие долго не сообщают о себе.
После этого на поиски отправился участковый инспектор полиции Камыстинского отдела полиции Марат Аяпов и Нурболат Зарлыханов. Они обнаружили пропавших и с помощью сотрудников ЧС эвакуировали сельчан.
Спасательная операция закончилась сегодня 1 января 2023 года в 11.00.
Спасенные Азамат Шарипов и Бейбут Картанбаев поблагодарили полицию и спасателей за оказанную помощь.