В Костанайской области полицейские задержали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

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ДТП произошло 26 июля. На 66 км автодороги «Костанай-Сурган» был совершен наезд на пешехода, водитель с места происшествия скрылся. Потерпевший скончался в больнице.
На розыск подозреваемого был ориентирован личный состав полиции. С места ДТП изъяты осколки фар.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 21-летний водитель, в отношении которого начато досудебное расследование по статье 345 ч 3 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека» и статье 347 УК РК “ Оставление места ДТП”.
В настоящее время проводится необходимые следственные действия.
Полиция обращается к участникам дорожного движения: будьте бдительными и внимательными на дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения!