В Костанайской области создан штаб для стабилизации ситуации на валютно-финансовом рынке

В Костанайской области создан штаб для координации антикризисных действий во время стабилизации ситуации на валютно-финансовом рынке. Его главная цель — оперативно реагировать на возможные изменения. В состав штаба вошли руководители управлений, представители прокуратуры, КНБ, полицейские и предприниматели. Возглавляет штаб аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, сообщает alau.kz

По данным Нацбанка, ситуация на рынке наличной иностранной валюты в Костанайской области стабильна. Ажиотажного спроса в 136-ти обменных пунктов валюты нет. По словам директора Костанайского филиала «Нацбанка» Жомарта Кажрахимова, в банках области хранится 6 миллионов долларов. Дестабилизации быть не должно, подчеркивает он.

«В настоящее время ситуация на рынке наличной иностранной валюты стабильная, по данным банков и уполномоченных организаций ажиотажного спроса не наблюдается. Обменные пункты области установили максимальные курсы продажи доллара США 397 тенге.В банках валюта имеется в достаточном объеме, также филиал располагает достаточными объемами валюты и тенге, при необходимости банки будут подкреплены»,- говорит директор КФ «Нацбанк» Жомарт Кажрахимов.

Чтобы держать ситуацию под контролем, в Костанайской области создан штаб координации антикризисных действий. В него вошли руководители профильных управлений, представители прокуратуры, департамента полиции, КНБ и палаты предпринимателей. Возглавляет штаб аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. По его словам, главная задача штаба — ежедневный контроль ситуации на крупных предприятиях области и недопущение сокращения рабочих мест.

«Все социальные выплаты будут выплачены, обеспечены, не будут проблем ни по пенсиям, ни АСП, ни по пособиям и по другим. Задержек не будут. То же самое мы должны обеспечить на местном исполнительном уровне. Самое главное получение, работа штаба, ежедневный контроль ситуации в области на каких предприятиях, какая ситуация.Кто-то сейчас начнет сокращать рабочие места.Главное- людей занять, уплачивать налоги и сохранять рабочие места. Прибыль 2-3 процента достаточно, чтобы удержать предприятия до нового урожая»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Бюджет Костанайской области будет пересмотрен, по его словам, в ближайшее время. Прежде всего, деньги будут направляться в те отрасли, где будут созданы новые рабочие места. Приоритетами местного бюджета в этом году станут социальные расходы, поддержка малого и среднего бизнеса, а также финансирование программы занятости. Кроме того, в экономике области должно быть увеличено количество местного содержания.

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