В Костанайской области сожгли вещдоки, используемые для организации незаконного игорного бизнеса

Ранее сообщалось, что сотрудниками Департамента экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК задержаны трое лиц, незаконно организовавшие азартные игры на территории области.

Приговором суда №2 города Костанай организаторы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статья 307 часть 2 пункт 2 УК РК, каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП (5 050 000 тенге).

На основании приговора суда вещественные доказательства – покерный стол, черновые записи, подставки для фишек, колоды игральных карт, тетради с записями, рекламные буклеты, игровые фишки, кейсы, пластиковые карты, игральные кости, фишки дилера, карточки с цифровыми обозначениями были уничтожены путем сжигания.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.