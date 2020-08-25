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В Костанайской области сожгли вещдоки, используемые для организации незаконного игорного бизнеса

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Ранее сообщалось, что сотрудниками Департамента экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК задержаны трое лиц, незаконно организовавшие азартные игры на территории области.

Приговором суда №2  города Костанай организаторы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статья 307 часть 2 пункт 2 УК РК, каждому назначено наказание в виде  штрафа в размере 2000 МРП (5 050 000 тенге).

На основании приговора суда вещественные доказательства – покерный стол, черновые записи, подставки для фишек, колоды игральных карт, тетради с записями, рекламные буклеты, игровые фишки, кейсы, пластиковые карты, игральные кости, фишки дилера, карточки с цифровыми обозначениями были уничтожены путем сжигания.

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