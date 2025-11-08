USD 526.02 EUR 607.55 RUB 6.5

В Костанайской области спасатели извлекли мужчину из колодца

— Сегодня, 09:32
Изображение для новости: В Костанайской области спасатели извлекли мужчину из колодца

Фото взято с сайта ortcom.kz

В селе Карасу Костанайской области по улице Исакова, на территории частного домовладения, силами МЧС проведены спасательные работы.

Мужчина 1981 г.р. спустился в питьевой колодец глубиной около 6 метров для проведения чистки, но самостоятельно выбраться не смог.

Сотрудники МЧС извлекли его на поверхность, в медицинской помощи не нуждался.



