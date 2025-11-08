В селе Карасу Костанайской области по улице Исакова, на территории частного домовладения, силами МЧС проведены спасательные работы.

Мужчина 1981 г.р. спустился в питьевой колодец глубиной около 6 метров для проведения чистки, но самостоятельно выбраться не смог.

Сотрудники МЧС извлекли его на поверхность, в медицинской помощи не нуждался.

Кому могут запретить въезд в РК - МВД В Министерстве внутренних дел рассказали, в каких случаях принимаются меры по ограничению въезда в страну....

В Нацбанке прокомментировали отказ обменного пункта принять памятную банкноту 1000 тенге История казахстанки, которой в обменном пункте отказались принять банкноту номиналом 1000 тенге, выпущенную к 80-летию...