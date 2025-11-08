Кому могут запретить въезд в РК - МВД
В селе Карасу Костанайской области по улице Исакова, на территории частного домовладения, силами МЧС проведены спасательные работы.
Мужчина 1981 г.р. спустился в питьевой колодец глубиной около 6 метров для проведения чистки, но самостоятельно выбраться не смог.
Сотрудники МЧС извлекли его на поверхность, в медицинской помощи не нуждался.
