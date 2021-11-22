В Костанайской области спасатели нашли замерзающих братьев

Происшествие случилось 19 ноября в районе Б.Майлина в Павловском сельском округе. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Пропали двое мужчин 1973 и 1980 годов рождения. По словам родных, которые к вечеру забили тревогу, дело обстояло еще ранним утром. Мужчины вышли на поиски исчезнувших 25 коз. В 23:29 проехав 180 км от Костаная до села Павловка сотрудники оперативного спасательного отряда приступили к поискам пропавших. По словам спасателей, мужчины двинулись в сторону села Викентьевка, что составляет 8 км от их поселка.

20 ноября в 04:55 пропавшие были обнаружены. Они замерзли. В машине их согрели, дали еды и воды.

«Мы знали дорогу, но буран сыграл с нами злую шутку, было очень холодно, и спасибо, что спасли», — сказал один из мужчин.

Мужчины не пострадали.

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