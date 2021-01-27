В Костанайской области спасатели вытащили лошадь из колодца

Спасатели Аркалыка провели необычную операцию, они пришли на помощь лошади, которая упала в глубокий колодец. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

Днём 23 января поступил вызов в отдел по ЧС Аркалыка. Прохожий сообщил о том, что на территории ТЭЦ в технический колодец провалилась лошадь. Сотрудники спасательной службы прибыли на место происшествия.

«В двухметровом колодце они увидели обессиленную лошадь. Выбраться самостоятельно она не смогла, хозяин тоже ничем не смог ей помочь. Животное находилось в холодной воде и могло замерзнуть. Медлить было нельзя. Накинув на шею прочный аркан и обмотав им передние ноги, совместными усилиями спасателей и неравнодушных граждан истощённое животное было вызволено из заполненного до краев колодца. К счастью, бедное животное не пострадало. Немного отлежавшись после потери сил, самостоятельно встала на ноги, и хозяин увёл её в табун», — сообщили в ведомстве.

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