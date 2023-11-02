В Костанайской области спасли краснокнижного степного орла

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
1 ноября редкую птицу обнаружил у себя во дворе дома житель поселка Амангельды Костанайской области. По его словам, она по какой-то причине не могла лететь.
О находке мужчина сообщил сотрудникам природоохранной полиции, которые совместно с инспекцией лесного хозяйства и животного мира, отделом рыбного и охотничьего хозяйства, а также с директором общественного объединения «Костанай ЗооПульс» выехали на место.
При осмотре птицы выяснилось, что это краснокнижный степной орел, который действительно не мог лететь. Специалистами было принято решение, отвезти ее в ветклинику, для обследования
Сейчас птица находится у нас в ветеринарной клинике. Планируем сделать ей рентген крыльев. Из-за возможной травмы выпустить краснокнижника, можно будет только после проведения комплексного обследования и получения положительного заключения ветеринарного врача», — рассказала директор «Костанай ЗООПульс» Виктория Машадиева.
Благодаря неравнодушию людей нам удалось вовремя спасти птицу.
Степной орел – представитель одного из самых крупных видов пернатых хищников. Он очень чувствителен к изменениям в местообитаниях. Из-за понижения температуры нельзя было отпускать птицу, в естественную среду обитания. Поэтому и было принято решение отвезти ее на обследование — отметил сотрудник природоохранной полиции Канат Шиканов.