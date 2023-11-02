В Костанайской области спасли краснокнижного степного орла

1 ноября редкую птицу обнаружил у себя во дворе дома житель поселка Амангельды Костанайской области. По его словам, она по какой-то причине не могла лететь.

О находке мужчина сообщил сотрудникам природоохранной полиции, которые совместно с инспекцией лесного хозяйства и животного мира, отделом рыбного и охотничьего хозяйства, а также с директором общественного объединения «Костанай ЗооПульс» выехали на место.

При осмотре птицы выяснилось, что это краснокнижный степной орел, который действительно не мог лететь. Специалистами было принято решение, отвезти ее в ветклинику, для обследования

Сейчас птица находится у нас в ветеринарной клинике. Планируем сделать ей рентген крыльев. Из-за возможной травмы выпустить краснокнижника, можно будет только после проведения комплексного обследования и получения положительного заключения ветеринарного врача», — рассказала директор «Костанай ЗООПульс» Виктория Машадиева.

Благодаря неравнодушию людей нам удалось вовремя спасти птицу.

Степной орел – представитель одного из самых крупных видов пернатых хищников. Он очень чувствителен к изменениям в местообитаниях. Из-за понижения температуры нельзя было отпускать птицу, в естественную среду обитания. Поэтому и было принято решение отвезти ее на обследование — отметил сотрудник природоохранной полиции Канат Шиканов.

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