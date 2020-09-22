В Костанайской области специалисты обнаружили массовое нарушение норм земельного законодательства. Оказалось, что сельхозземли не используются по назначению. Поэтому землепользователей привлекают к административной ответственности. Уже сейчас общая сумма штрафов составила почти 4 млн тенге. А с некоторыми и вовсе могут расторгнуть договор аренды земли, передает alau.kz

Из-за моратория на проверку малого и микро бизнеса, специалисты управления по контролю за использованием земель столкнулись с проблемами. Поскольку более 90% сельхозтоваропроизводителей это субъекты малого бизнеса, их нельзя проверять. Тем не менее, был проведен анализ. Оказалось, что в регионе массово нарушаются нормы земельного законодательства, а именно сельхозземели нерационально используются, а некоторые и вовсе заброшены. К примеру, 80 землепользователей не используют пастбища по их назначению.

«Более 160 землепользователей допустили нерациональное использование пашни. Мораторием предусмотрены исключительные случаи для проведения проверок субъектов малого предпринимательства, направленных на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу законности и общественному порядку, прямую или непосредственную угрозу национальной безопасности страны», — рассказал и.о. руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области Кайрат Оспанов.

Поскольку наша область аграрный регион и в большом объеме принимает участие в формировании стабфонда страны, управлением разрабатывается механизм законного проведения проверок сельхозтоваропроизводителей, допустивших нарушения. Кстати, одним из выходов стало проведение дистанционного зондирования земель с помощью космических спутников. А впоследствии расторжение договоров аренды с недобросовестными землепользователями через суд. Для предпринимателя это оборачивается начислением земельного налога в 10-кратном размере за все время неиспользования земель.

«А также зачисление данных субъектов в реестр недобросовестных землепользователей, который формируется МСХ РК. Следует отметить, что норма по повышению базовой ставки земельного налога для неиспользуемых земельных участков сельхозназначения действует с 2015 года. За данный период, в бюджет нашей области доначислено 234,4 млн. тенге налогов», — добавил Кайрат Оспанов.

Кайрат Оспанов рассказал, что еще один вариант привлечения к административной ответственности предпринимателей, через прокуратору. Это практика уже внедряется управлением. Что касается анализа сельхозземель, то перед экспертами возникла проблема при получении статистических сведений.

«Были представлены сведения о средней урожайности сельскохозяйственных культур по районам и в разрезе предприятий за 2017-2019 года для установления лиц допустивших нарушения. Следует отметить крайне низкую исполнительскую дисциплину акиматов Федоровского, Наурзумского районов, района Беимбета Майлина и города Аркалык. Акимтаом Костанайского района сведения и вовсе не были предоставлены», — пояснил Кайрат Оспанов.

А больше всего нарушений со стороны земелпользователей было в Карабалыкском, Камыстинском, Житикаринском районах и районе Беимбета Майлина. Не так много, но управлению все-таки удалось провести проверки на общей площади чуть больше тысячи гектар, это 75 объектов. Хотя в прошлом году проверок было 304, а общий охват проверенных земель был в 113 раз больше. В итоге выявлено 43 нарушения, по которым вынесено 14 постановлений о привлечении к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила почти 4 млн тенге.

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