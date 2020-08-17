В Костанайской области спустя два дня нашли заблудившихся грибников

14 августа в 11:00 часов жители города Житикара на автомобиле «Жигули» выехали из дома собирать грибы.

Отъехав на 30 километров от города, они оказались на территории Большевистского сельского округа, вблизи села Тургеневка. Оставив машину в лесных околках, 63- летний мужчина и его 58-летняя супруга углубились в лес в поисках грибов. Когда начали сгущаться сумерки и пошел дождь, грибники решили вернуться к машине. «Жигули» стояла в низине и после обильного дождя ее колеса увязли в грязи. Завести ее не удалось. Тогда они стали выбираться из околков, но через какое-то время поняли, что заблудились.

На следующий день, в субботу, обеспокоенные родственники сообщили местным спасателям, что их родители отправились в лес за поселком Тергеневка, но до сих пор не вернулись. Сотовый телефон не отвечал. Во второй половине дня на автомашине «УАЗ» повышенной проходимости спасатели ДЧС срочно выехали на поиски грибников. Пропавших также разыскивали полицейские и сотрудники пограничной службы.

Поиски продолжались до трех часов ночи и возобновились 16 августа в 08:00 часов.

Пропавших обнаружили в 14:15 часов в степи, неподалеку от трассы Чайковский – Тургеневка. Их состояние удовлетворительное, поэтому оба грибника от медицинской помощи отказались.

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