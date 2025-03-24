Дорожники Костанайского областного филиала провели важные мероприятия по предотвращению паводков на участках автодорог «Костанай – Аулиеколь – Сурган» — 211 км и «граница Северо-Казахстанской области – Сарыколь – Костанай» 689–690 км

Для защиты дорог от подтопления была оперативно установлена водоналивная дамба. Водоналивная дамба — это специальное защитное сооружение в виде герметичной трубы длиной 25 метров и высотой 1,5 метра, изготовленной из прочного водонепроницаемого материала.

▶

Конструкция быстро заполняется водой или воздухом через предусмотренные для этого отверстия, после чего становится тяжелой и устойчивой. Такая дамба эффективно сдерживает напор воды, препятствуя её распространению на защищаемую территорию. После того как паводковая опасность минует, из дамбы выпускают воду или воздух, затем конструкцию компактно сворачивают и увозят на хранение до следующего применения.

Главное преимущество водоналивных дамб — их мобильность и скорость установки. Их легко перевозить и можно быстро развернуть там, где необходимо оперативно предотвратить угрозу затопления.

Падение крупного метеорита вновь зафиксировали в Челябинске В российском городе Челябинске, где 15 февраля 2013 года упал метеорит, наделавший много разрушений, вновь...

Морозы не отступают. Прогноз от синоптиков Казгидромета Прогноз погоды по Казахстану на 25-27 марта представили синоптики Казгидромета. В ближайшие дни погоду в...