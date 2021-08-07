В Костанайской области стало больше желающих получить новую профессию

При плане в 420 человек на краткосрочных курсах по программе Енбек обучаются уже 499. Среди востребованных специальностей: сварщики, повара, слесари, мастера маникюра, маляры, бухгалтеры и даже пожарные.

Получить специальность на краткосрочных курсах госпрограммы Енбек может любой безработный житель области. Сами курсы бесплатные, также все слушатели во время учебы, а это до 6 месяцев, получают стипендию. Еще важнее то, что по их окончанию они гарантированно трудоустроены. Так в этом году в Костанайской области число безработных, желающих обучиться новой специальности, увеличилось.

«В текущем году при плане 420 человек по программе Енбек, по краткосрочным курсам обучились 499. Из них на сегодняшний день 397 уже завершили обучение, остальные продолжают из числа завершивших обучение 72% уже трудоустроены. Обучение проходит в 38 учебных центрах, которые входят в реестр образовательных учреждений палаты предпринимателей», — рассказал начальник отдела палаты предпринимателей Костанайской области Талгат Саламатов.

Среди востребованных специальностей — сварщик, повар, слесарь, мастер маникюра, бухгалтер и даже пожарный. К слову, в этом году 30 человек обучились пожарному делу, и все уже трудоустроены. Кроме того, слушатели курсов обеспечиваются господдержкой.

«В течении срока обучения, обучающиеся получают стипендию,кроме того для лиц проживающих в отдаленных населенных пунктах для них предусмотрено пособие на проезд 4 МРП на весь период обучения и ежемесячное пособие на аренду жилья для областей это 5 МРП ежемесячно», — говорит Талгат Саламатов.

Из числа обучившихся в этом году это 397 человек — 4 уже открыли собственное дело.

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