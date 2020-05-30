В Костанайской области стартуют молодежные проекты по озеленению и поисковым работам

В этом году Костанайскую молодежь ждет целый ряд интересных акций. Уже со следующей недели школьники и студенты смогут подзаработать в трудовом отряде «Жасыл ел». А те, кто хочет окунуться в историю, отправятся в Россию, на поисковые работы в места боевых сражений, передает alau.kz

Уже с 1 июня по всей Костанайской области снова стартует проект «Жасыл ел». Больше 1000 бойцов будут заниматься высадкой деревьев, уборкой мусора, облагораживанием городов и районов. За это им конечно же будут ежемесячно платить. Студенты и школьники от 15 лет за месяц смогут зарабатывать от 40 до 70 тысяч тенге в месяц. Оплата зависит от объема работ, подрядной организации, которая курирует группу бойцов. Как и обычно молодежь сможет работать в отряде все лето. Все желающие вступить в отряд «Жасыл ел» могут обращаться в отделы внутренней политики своего города или района. Но это не единственное, что ждет костанайскую молодежь в этом году.

«Это организация поискового отряда «Эхо войны». Этот проект реализуется в нынешнем году впервые. Нами сформирована поисковая бригада из числа студентов, людей, которым эта ситуация, это поисковая бригада небезразлична», — рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики акимата Костанайской области Марат Журкабаев.

Планируется, что отряд 10 июня отправится в Россию в Волгоградскую область. Там на протяжении двух недель будут проводиться поисковые работы на месте боевых сражений. А 24 июня на Мамаевом кургане у памятника Родина-мать отряд завершит свое приключение. Это дату, к слову, выбрали не случайно, именно 24 июня 1945 году состоялся первый Парад Победы. И, как известно в России планируют в этот день провести праздничный парад, который пришлось перенести. Наш поисковый отряд примет в нем участие. Правда, все это произойдёт, только если эпидситуация с коронавирусом улучшится.

«Я говорил о проекте «Эхо войны», в рамках его проведения у нас запланированы конкурс военной песни и конкурсы исторического наследия, именно связанные с людьми, которые воевали и выходцами Костанайской области», — добавил Марат Журкабаев.

Еще одним историческим проектом станет традиционный квест тур по сакральным местам региона. В течение 2 дней 10 команд будут посещать наиболее значимые историко-культурные места. Но и это еще не все. До конца года для молодежи будут проведены как новые акции, это школа молодой семьи, где юным парам будут помогать с семейными трудностями, так и уже знакомые, например «Чистая сессия». Ну а завершающим проектом станет «Золотая книга молодежи».

«Золотая книга молодежи, проект существует уже порядка 10 лет, он плановый. Молодые люди стремятся попасть в «Золотую книгу», данный проект также будет реализован в нынешнем году», — пояснил Марат Журкабаев.

Правда в нем появится изменение. Организаторы решили добавить еще одну номинацию — «Ауыл жастары». Предназначена она специально для молодых, активных людей из села.

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