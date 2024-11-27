В Аркалыкском городском суде Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении начальника участка элеватора за нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть людей.

31 июля 2023 года на территории элеватора ТОО «G.», расположенного в Аркалыке, оператор пульта управления элеватора гражданин К., будучи без соответствующей экипировки, при проведении работ по очистке колодца нории отравился неизвестным веществом. Ему на помощь поспешили без соответствующей экипировки начальник участка элеватора Н. и старший оператор пульта управления элеватора С.. В результате чего С. и Н. скончались от отравления неизвестным веществом.

Согласно обвинения погибшим начальником участка элеватора Н. не были выполнены требования по соблюдению охраны и безопасности труда, что повлекло гибель человека и получение тяжкого вреда здоровью рабочего TOO.

В судебных прениях гособвинитель поддержал обвинение. Просил признать виновным Н. и прекратить уголовное дело в связи с его смертью. Потерпевшие считают умершего Н. невиновным.

Судом вина умершего Н. не установлена, так как стороной обвинения не предоставлено суду доказательств, свидетельствующих о прохождении Н. обучения по безопасному выполнению работ по очистке шахты, колодца нории по Правилам обеспечения промышленной безопасности. Сами работники не прошли обучение и проверку знаний по вине работодателя. Элеватор функционировал незаконно, не имея соответствующего разрешения, без сдачи декларации промышленной безопасности. Также элеватор не прошел приемочные испытания при вводе в эксплуатацию. Работодателем в лице директора ТОО была поручена работникам работа, связанная с вредными условиями труда и не обусловленная их трудовым договором. При этом, не обучив их безопасным приемам выполнения работ по правилам промышленной безопасности и не обеспечив их средствами индивидуальной защиты, работодатель поручил им очистку колодца нории, наполненного водой.

Трудовой инспекцией установлена 100% вина работодателя в смерти работников.

Приговором суда Н. признан невиновным в совершении преступления и оправдан за недоказанностью его участия в совершении уголовного правонарушения.

За наследниками Н. признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

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