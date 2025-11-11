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В Костанайской области суд оштрафовал предпринимателя за работу детского лагеря без разрешений

— Сегодня, 12:28
Изображение для новости: В Костанайской области суд оштрафовал предпринимателя за работу детского лагеря без разрешений

Сгенерировано ИИ


Костанайский межрайонный суд рассмотрел административное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который оказывал образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним в детском лагере отдыха без необходимых разрешительных документов.

Как сообщили в суде, предприниматель не направил уведомление в уполномоченный орган о начале соответствующей деятельности. Кроме того, у него отсутствовали обязательные разрешительные документы, а также лицензия на осуществление образовательной деятельности для организаций дополнительного образования детей, оказывающих образовательно-оздоровительные услуги.

Суд признал предпринимателя виновным по части 1 статьи 463 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях («Занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации, разрешения либо направления уведомления») и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 108 125 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.



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