В Костанайской области суд оштрафовал предпринимателя за работу детского лагеря без разрешений





Костанайский межрайонный суд рассмотрел административное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который оказывал образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним в детском лагере отдыха без необходимых разрешительных документов.

Как сообщили в суде, предприниматель не направил уведомление в уполномоченный орган о начале соответствующей деятельности. Кроме того, у него отсутствовали обязательные разрешительные документы, а также лицензия на осуществление образовательной деятельности для организаций дополнительного образования детей, оказывающих образовательно-оздоровительные услуги.

Суд признал предпринимателя виновным по части 1 статьи 463 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях («Занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации, разрешения либо направления уведомления») и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 108 125 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Наследство для иностранцев: какие налоги нужно заплатить в Казахстане Заголовок: Нерезидентам напомнили о налогах при получении наследства в Казахстане Текст: Департамент государственных доходов по...

Казахстан ждет резкая смена погоды: где пройдут ливни и станет прохладнее С 21 по 23 июля на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков,...