В Костанайской области судят мужчину за закладки с наркотиками

Дело о синтетических наркотиках рассматривается в спецсуде по уголовным делам Костанайской области. 30-летний житель Рудного Евгений Бородин обвиняется в том, что распространял по городу запрещенные вещества, закладывая их в различные тайники. Сам подсудимый признаёт только факт хранения наркотиков, не смотря на то, что у него была изъята почти сотня пакетов с наркотиками.



30-летний рудничанин Евгений Бородин, согласно обвинению, приобретал наркотики, прятал их в тайниках, о которых сообщал своим покупателям через различные мессенджеры. В июле 2020-ого года, при его задержании на съемной квартире в Рудном, он пытался смыть два пакетика с психотропным веществом в унитаз, но оперативники разобрали канализационную трубу и изъяли наркотики. Ещё один сверток у него нашли в сумке. Из первоначальных показаний Бородина, зачитанных во время заседания, следует, что самую крупную партию, изъятую у него в августе, он нашел.

«Когда курил на балконе, то увидел силуэт мужчины, который под деревом что-то прятал. На следующий день я решил проверить, что было спрятано. Под деревом обнаружил коробку из под телефона. Когда открыл, обнаружил множество свертков, обмотанных изолентой черного цвета. я открыл один, и убедился, что в свёртках психотропные вещества»,- рассказал подсудимый Евгений Бородин.

Эту партию, по показаниям Бородина, он сам нес в полицию, чтобы сдать. Однако забыл её занести, и, только поэтому полицейские, при обыске его скутера, решили, что эти наркотики он вновь хранил с целью сбыта. А изъято было в тот раз 97 пакетов с психотропным вещество общим весом почти в 22 грама, то есть, в особо крупном размере. Так же Бородин заявил в суде, что оперативники оказывали на него давление, угрожая пытками.



«Они зашли, избили, плоскогубцами пытались зубы выдирать. Избили, забрали денежные средства, ну, там было немного. Потом хотели мне подкинуть наркотики, потом они нашли у меня. Из унитаза вытащили»,- сказал подсудимый Евгений Бородин.

По словам подсудимого, именно испугавшись действий полиции, он дал признание в сбыте наркотиков. Сейчас же подсудимый и его защита, настаивают, что наркотики он хранил для личного употребления, и всячески старался сотрудничать со следствием. На процессе продолжается допрос понятых и свидетелей.

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