В Костанайской области только 6% работодателей дали статус застрахованности своим работникам

В Костанайской области за июль только 6% работодателей из числа освобожденных от уплаты платежей на ОСМС дали статус застрахованности своим работникам

Речь идет о субъектах МСБ и лицах занимающихся частной практикой освобожденных от уплаты взносов и отчислений с 1 апреля по 1 октября 2020 года постановлением Правительства № 224.

«Согласно Постановлению Правительства № 224 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики по вопросам налогообложения», с 1 апреля по 1 октября 2020 года освобождены от уплаты взносов и отчислений на ОСМС за своих наемных работников 29 категорий МСБ, это более 24 тысяч ИП и ТОО в Костанайской области» — сообщила директор филиала по Костанайской области Сауле Аймухамбетова.

Это означает, что эти работодатели могут не уплачивать платежи на медстрахование за своих наемных работников, но у них сохранится право на получение медицинских услуг в системе ОСМС. Единственное, что необходимо сделать работодателю — это передать сведения о своих работниках в информационную систему Фонда медицинского страхования для присвоения им статуса застрахованности.

Налоговые органы дали сведения о 24 тысячах предприятий подпадающих под действие постановления, из них активных в 2020 году, сделавших перечисления на ОСМС в 1 квартале текущего года – 10551, они оплачивали взносы за более чем за 35 тысяч работников. На сегодняшний день внесли сведения в информационную систему Фонда 673 субъекта за 7207 работников. Этим работникам уже присвоен статус застрахованности до 1 октября 2020 года.

Также подпадают под действие Постановления адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы и нотариусы. Кстати, последние очень активно проводят эту работу, в том числе при содействии областной палаты.

Проверить входите ли вы в число субъектов подпадающих под «нулевую ставку» можно на сайте Комитета государственных доходов по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/services/search_benefic либо свериться по ОКЭДу.

Для передачи информации в ФСМС работодатели авторизовываются через ЭЦП по ссылке msb.fms.kz/login. ИИНы работников, за которых проходили платежи в первом квартале уже будут отображены в системе,

необходимо лишь актуализировать список внеся ИИНы недостающих работников. В последующие месяцы производится корректировка в случае движения по кадрам.

Подчеркивается, что эта норма применима в отношении наемных работников и не отменяет обязанности по уплате взносов на ОСМС для индивидуальных предпринимателей за себя в размере 2975 тенге ежемесячно.

Существует и альтернативный способ получения статуса застрахованности работникам этих предприятий, в случае если работодатель по какой-то причине не произвел эту работу. Необходимо самостоятельно отправить данные посредством мобильного приложения Qoldau 24/7. Заполняется БИН/ИИН работодателя, указывается свой ИИН и прикладывается приказ о назначении или трудовой договор. При этом работник обязательно должен обратиться к своему работодателю с просьбой внести по нему сведения через информсистему Фонда, так как через мобильное приложение статус застрахованности дается на один месяц.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.